Foo Fighters tilskuer bliver hevet på scenen, så han kan spille trommer på 'Under Pressure'

Foo Fighters er om nogen et band, der forstår fan-service.

Dave Grohl opnåede nærmest en ekstra legende-status, da han sidste år da han i 2015 brækkede benet under en koncert, og alligevel fortsatte koncerten - og resten af touren.

Nu er der så dukket endnu et bevis op, på bandets enorme overskud.

Under en koncert i Columbia, i tirsdags, hev Foo Fighters en tilskuer på scenen. Tilskueren, Pierce, havde under hele koncerten stået med et skilt, hvorpå der stod: "Let me play drums on 'Under Pressure'."

Som sagt, så gjort. Se det episke indslag her: