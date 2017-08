Gåsehud: Hør Jay-Z performe Numb til perfektion i rørende hyldest til afdød Linkin Park-forsanger

Festivalsæsonen er stadigvæk igang, og du har sikkert et festivalminde, som er værd at huske resten af livet. Det kan være en scoring, en optræden med din yndlingskunstner eller bare en ekstremt fed fest. I lørdags kunne gæsterne ved V Festival i England så skrive en mere på listen.

Jay-Z spillede op til dans - eller håndtegn om man vil - lørdag aften, hvor han valgte at slutte af med en hyldest til den afdøde Linkin Park-forsanger Chester Bennington, der valgte at tage sit eget liv i sidste måned. Det skete i form af nummeret ’Numb/Encore’, der var et kæmpehit i midten af 00’erne.

- Kan jeg få noget kærlighed til Chester i aften?, spurgte Jay-Z publikum.

- Lav noget larm, så han kan høre os i himlen, fortsatte den 47-årige rapper, hvis borgerlige navn er Shawn Corey Carter.

Jay-Z og Linkin Park gik i 2004 sammen om at lave mash-up-EP'en Collision Course. Der var seks numre på mini-albummet, og her var ’Numb/Encore’ klart det største hit.

Der er ingen tvivl om, at det har givet en stor en på opleveren, og at publikum ikke glemmer aftenen lige foreløbig. Mike Shinoda, rapperen fra Linkin Park, har også takket Jay-Z for den flotte hyldest på Twitter.

Se klippet i bedste kvalitet nederst.