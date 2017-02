Hør Eminems hemmelige besked når du afspiller "My Name Is" baglæns

”Hi! My Names is (what?)

My names is (who?)

My Names is

Slim Shady”

Du har helt sikkert rappet med på Eminems klassiker fra albummet The Slim Shady LP fra 1999. Men du har nok aldrig tænkt over, hvordan den lyder afspillet baglæns. For alt tyder nemlig på, at der ligger en lille besked gemt i omkvædet. En ting, vi højst sandsynligt aldrig ville have fundet ud af, hvis det ikke havde været for YouTube og evnen til netop at afspille sangen baglæns.

Det er YouTube-brugeren med det halv-prætentiøse navn ’It doesn’t matter who we are, what matters is our plan.”, der har uploadet videoen. En ting, han gjorde for mere end 10 år siden, men som altså er gået viralt igen.

I videoen starter du med at høre det rigtige omkvæd, hvorefter det så afspilles baglæns. Og ja, her kan du rent faktisk høre:

”It’s Eminem, it’s Eminem, it’s Eminem, it’s slim”

Hør selv i videoen herunder: