P. Diddy har ændret navn til Brother Love

P. Diddy havde i løbet af sidste uge fejret sin fødelsdag på Copacabana, hvor han brugte lejligheden til at ændre sit kunstnernavn - nu hedder han ikke længere Diddy, P. Diddy, Puffy eller Puff Daddy, men derimod Love eller Brother Love.

“I decided to change my name again. I’m just not who I am before. I’m something different.” - lyder det fra hans opslag på Instragram, hvor han breaker det nye kunsternavn.

Det er lidt cheesy, hvis du spørger os, men han tager det åbenbart meget seriøst, og vil kun svare folk, hvis de tiltaler ham Love eller Brother Love.

Well, hvis det er så vigtigt, hvorfor har han så ikke ændret sit navn fra Diddy på Instagram?