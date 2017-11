Spiller du julemusik for tidligt, kan det påvirke dit helbred

Kender du også typen, som nærmest har juletræet pyntet og klar til at stå på kommando, mens bjældeklang, klejner og julepynt hives frem allerede sent oktober-tidlig november?

Jep, fuck those guys.

Og nu er videnskaben med på vores side!

Den kliniske psykolog Linda Blair har nemlig fortalt i en undersøgelse til Sky News, at julemusik uden for december kan have en negativ effekt på dit mentale helbred.

Blair uddyber:

“Music goes right to our emotions immediately and it bypasses rationality.

“Christmas music is likely to irritate people if it’s played too loudly and too early.

“It might make us feel that we’re trapped - it’s a reminder that we have to buy presents, cater for people, organise celebrations. Some people will react to that by making impulse purchases, which the retailer likes. Others might just walk out of the shop. It’s a risk.”

Det er altså en musikalsk tilstand, som ikke passer til situationen, hvis vi ikke er i december - ergo kan det påvirke vores rationalitet, vores fornuft og desuden vores stressfaktor. Julemusik giver impulsivt en fornemmelse af, at NU skal der hygges - på trods af at du står med 3 skrigende børn i netto overfor en retarderet nybegynder ved kassen midt november med Bjældeklang over højttalerne.

Julemusik hører til julen - færdig bum!