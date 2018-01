Spotify har fundet de 10 mest populære træningssange i Danmark

Spotify kan forudse også hvornår nytårsforsættene forsvinder fra fitnesscentret!

Engagementet og motivationen for at kickstarte året på aktiv vis er til at få øje på, hvis man ser på streamingtallene.

Spotifys data afslører, at afspilning af træningsplaylister stiger lige efter 1. januar, og når sit højdepunkt omkring den 24. januar. Kurven dykker derefter og flader ud omkring den 14. februar – når Valentinsdag er overstået.

Hvis man er interesseret i at prøve noget nyt i 2018, er det værd at holde øje med spillelister til de mindre traditionelle træningsformer, der vinder frem på Spotify. Streaming af musik til vandcykling steg med 85 % sidste år, og endnu mere utraditionelt findes playlister til ”bryggeri-yoga” – yoga, dyrket på bryggerier – der oplevede en stigning på 137 %. 2017 bød også på en helt ny type yoga: yoga dyrket med en pygmæ-ged på ryggen. Der er vist ingen grænser for, hvilke motionsformer der kræver god baggrundsmusik.





Bonus: Her er vores workout-liste: