Suspekt tilføjer "nytårskoncert" til næsten udsolgt tour

Suspekt påbegynder deres efterårstour med to udsolgte koncerter i hjembyen Albertslund. Derudover er der på nuværende tidspunkt også udsolgt i henholdsvis Roskilde, Slagelse, Odense, Holbæk, Vordingborg, Århus, Aalborg og to gange Store Vega i København.



I den anledning er det netop blevet meldt ud, at Suspekt ikke nøjedes med to julekoncerter i hovedstaden, men ruller tungt med hele tre af slagsen og tager hul på nytårsaften lidt tidligere i år;



"To julefester er nok! Alle skal have ørlet julemaden ud af kroppen," udtaler Emil og fortsætter; "Vi pimper Store Vega op til Nytårsfest! Så forbered jer på 2. dags tømmermænd nytårsaften!"



I februar udgav Suspekt deres sjette og yderst anmelderroste album 100% Jesus. Et album som endnu engang cementerede bandets dominerende rolle på den danske hiphop-scene og ikke mindst evnen til stadig at kunne forny sig selv.

”Vi glæder os sindssyg meget til at komme ud på de danske spillesteder igen. Det er altid en fornøjelse, at komme ud på de danske landeveje - det er der Suspekt blev skabt og der vi hører til, hvilket også er grunden til, at vi betragter os selv som spillemænd, i ordets egentlig forstand”, siger Emil Simonsen.



Nøgne nonner, slavedrenge og shots serveret i stiletter – det kan være svært at forudsige præcis, hvad der sker til en Suspekt koncert, men én ting er sikkert - når man forlader koncerten, er man et skridt tættere på de tre drenge fra Albertslund.