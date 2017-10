MeToo skaber opmærksomhed om sexchikane og voldtægter, men hvordan tackler vi det?

Guess what.

Ingen af os støtter op om voldtægtskultur. Det her er ikke en 'kvinderne mod mændene’-situation - det er et menneske-problem. Det handler ikke om at forklare, at jeg aldrig kunne finde på at gøre den slags, og det handler bestemt ikke om, at kvinderne gerne vil trøstes. Vi er enige om, at det skal stoppe.

Men altså #MeToo gør det netop nu helt åbenlyst for mange flere, at sexchikane og voldtægt, og alt det der ligger i spændfeltet mellem de to, er meget mere udbredt, end vi gerne ville tro.