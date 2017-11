10 grunde til at dyrke mere sex

3) Sex og den stimulering af kroppen, som foregår under akten, kan øge smertetærsklen og mindske smerter såsom hovedpine på længere sigt. Desuden kan sex under selve akten reducere smerter, da kroppen udløser endorfiner, som beroliger os og gør os i bedre humør. Derfor er lillemors undskyldning med hovedpinen ikke længere en forhindring, men en begrundelse for det modsatte!

4) Sex kan mindske stress og sænke dit blodtryk. En række forskningsstudier viste, at hyppige lagengymnaster havde lavere blodtryk, end dem som holdte fingrene væk fra honningskrukken. Desuden blev begge forsøgstyper udsat for stressede situationer, hvor de, som havde dyrket sex, formåede at holde hovedet mest koldt.

5) Sex kan booste immunforsvaret og sende diverse småsygdomme til tælling. Studier viser, at hvis man dyrker sex mindst en eller to gange om ugen, har man i de fleste tilfælde dannet flere antistoffer kaldet immunoglobulin A(IgA), som hjælper med at holde forkølelse og infektioner væk.

6) Sex kan styrke dine muskler. Det er selvfølgelig ikke det samme som at kaste rundt med jern i fitnesscenteret, men det booster din fysiske styrke en smule. Det kommer selvfølgelig også an på, om man blot udfører en omgang Karen-kedelig hurlumhej, eller i stedet kommer ind i kampen og laver forskellige stillinger og derfor bevæger og flexer dine muskler. På den måde kan du forøge din styrke i musklerne.

7) Hvis du i forvejen har et aktivt sexliv, og desuden gerne vil holde det kørende, så har naturen og vores instinkter allerede givet dig et skub i den rigtige retning. Jo mere aktiv du er, jo mere attraktiv er du overfor for det modsatte køn. Det skyldes en forøget produktion af feromoner, som er en slags seksuelle signalstoffer, der fanger opmærksomheden hos det modsatte køn.

8) Sex øger kroppens evne til at få en god nats søvn. Ikke blot på grund af at man muligvis er udmattet efter, at konen inden aftensmaden har bladret i gennem Fifty Shades of Grey, men mere fordi kroppen under orgasmepunktet øger hormonniveauet af oxytocin fem gange så meget som normalt, hvilket leder til en enorm frigivelse af endorfiner, som sætter kroppen i en euforisk tilstand. Begge parters kroppe slapper fuldstændigt af efter sex, og derfor er chancen større for en god og dyb nattesøvn.