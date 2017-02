10 røvgode råd - om sex

6. Hvis du stræber efter at blive god i sengen, så har jeg et godt tip. Det er ikke størrelsen, men gørelsen. Den sætning er korrekt, men tænk nærmere over, hvordan et lesbisk par tilfredsstiller hinanden. Det vigtigste i sengen er forspil. Det kan ALDRIG vare for længe! Hvis du vil blive såkaldt ‘god i sengen’, så lær at blive god til forspil og tænk på kvindens behov frem for din egne. Dette vil i sidste ende resultere i, at hun vil have sex meget oftere, og hun vil også få lyst til at forkæle dig.





7. Masser af vinkler, hastigheder og dybder.





8. Giv hende opmærksomhed, det elsker hun. Men det er mindst lige så vigtigt for hende at du nyder det, som det er at hun selv gør det.