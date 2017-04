10 sindssygt unødvendige facts om sex du alligevel ikke vil være foruden

I en ny bog kaldet The Sex Effect skriver Ross Benes om forholdet med sex og vores samfund. Det har krævet en del research, hvilket selvfølgelig har resulteret i nogle ufattelige sjove og mærkelige facts om emnet.

Så læn dig godt tilbage, og indtag denne portion af vanvittig og sikkert fuldstændig unødvendig viden omkring sex.

1. Corn Flakes og Graham Crackers blev opfundet for at stoppe onani

Iværksætterne Sylvester Graham og John Harvey Kellogg var begge evangelister, som mente, at sex skulle undgås. Kellogg gav den alt, hvad han havde, og foreslog, at karbolsyre skulle hældes ud over følsomme kønsdele på seksuelt ophidsede børn.

De to mænd var så ekstreme, at de til sidst opfandt deres egen morgenmad, fordi de havde fået den opfattelse, at hvis børn spiste majs med mælk på, ville det stoppe dem fra at onanere.

Senere hen, hvor andre overtog forretninger for de to iværksættere, blev der tilføjet sukker for at øge produkternes kommercielle niveau, hvilket virkelig pissede to de fanatikere af.

2. Læger brugte frimærker til at undersøge rejsningsproblemer

Der findes flere forskellige ting, der kan forhindre os mænd i at få rejsning. Hvis problemerne er psykisk, vil vi dog stadigvæk få stådreng, når vi sover.

En af måderne, hvorpå lægerne testede, om patienterne kunne få natlig erektion, var ved at pakke sjoveren ind i en rulle af frimærker. Hvis patienten fik erektion om natten, ville rullen være ødelagt - hvis ikke, betød det, at manden var impotent.