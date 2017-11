14 underlige love om sex, der kan få dig fængslet ude i den store verden

Der er ikke noget som en ferie, der kan sætte gang i sexforventningerne. Uanset om der er tale om en tur ned til varmen, hvor I nærmest går uden tøj på hele tiden alligevel, eller en skiferie, er der bare noget over feriesex.

Men før I giver den gas på de fremmede lagner, er det måske en god idé lige at sætte sig ind i landets love. Mere specifikt deres sexlove. For eksempel er det nok ikke Indien, du skal tage til, hvis du skal gøre dig nogen forhåbninger om blowjobs..

London

I London er det ulovligt at have sex på en parkeret motorcykel. En kørende motorcykel? Det melder historien intet om, men jeg kunne ikke rigtig forestille mig, at det var lovligt. Selv hvis det var.. bare lad være.

Alabama

Sexlegetøj er totalt ulovligt i denne stat. Tager du til Arizona, er to styks legetøj okay. Har du tre? Så risikerer du altså retsforfølgelse. Her kan man virkelig snakke kvalitet over kvantitet!

Bakersfield, California

Jeg ved godt, den her er noget nær umulig at overholde, men lige meget hvor gerne du vil, så må du altså ikke have sex med Satan!

.. Uden kondom i hvert fald. Men hvis du bare husker det, så giv den gas med Satan!

Indien

Oralsex er totalt bandlyst her. Og det går begge veje.

Kina

En af goderne på et tage hotel, er lidt det der med at være nøgen. Hele tiden. Bare ikke i Kina. Her må kvinder nemlig ikke gå nøgne rundt på hotelværelser. Det er dog trods alt tilladt for dem at være nøgne på badeværelset. Tak for det, Kina.

Minnesota

Det er ulovligt at have sex med en levende fisk. En død fisk derimod..

Halethorpe, Maryland

Hvis du har planer om at kysse her, må du hellere huske dit stopur - det er nemlig ulovligt at kysse offentligt i mere end et minut. Idaho tager den lige lidt længere - her er grænsen 18 minutter. Meeen inden de 18 minutter er gået, kan man da håbe, at der allerede er nogen, der har råbt get af room..

Hong Kong

Her må en kvinde dræbe sin mand, hvis han er hende utro - men kun med sine bare næver. Elskerinden må hun derimod dræbe, som hun har lyst til..

Georgia

Sex inden ægteskab er ulovligt, så påtænker du en romantisk getaway med din kæreste hertil, skal du lige put a ring on it først.

Wisconsin

En mand må ikke affyre en pistol, når hans partner kommer. Godt vi lige fik det på plads.

Birmingham

Det er ulovligt for en mand og en kvinde at have sex på en trappe til en kirke, når solen er gået ned. Ved højlys dag derimod? Måske..

Thailand

Hvis en mand har sex med en hund i løbetid, er bøden højere end hvis hunden ikke var.

Kentucky

Her er det ikke kun mennesker, der er lavet sexlove for. Her er det ulovligt for hunde at forulempe mennesker. Så hvis din nabo har en hund, der gang på gang kommer lidt for tæt på dit ben, så er det Kentucky, turen skal gå til!