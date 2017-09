19 stykker 'superfoods' der giver din stådreng et nyt liv

12. Champagne

Du ved udmærket godt, at alkohol gør dig liderlig. Minusset ved alkohol er bare, at det også kan give dig whisky-diller. En diller, konen ikke har behov for at prøve.

Men den kan du komme udenom, hvis du drikker champagne. Kulsyren fra boblerne gør nemlig, at du kan mærke effekten hurtigere og derved ikke behøver at drikke så meget. Så kom lige i gang med at poppe nogle bobler.

13. Avokado

Aztekerne betragtede i sin tid avokadoen som et afrodisiaka, da det fra naturens side allerede er formet som en kvinde med former. Og ifølge Barbara Klein, en ernæringsekspert fra University of Illinois, er det ikke helt forkert.

Avokadoen indeholder en stor portion E-vitamin, hvilket gør underværker for dit sexliv. E-vitamin er dit ungdomsstof, der sikrer et ungdommeligt vigør og energiniveau. Derudover er det også en sund fedtkilde til dig, der bruger meget tid i fitnesscenteret.

14. Vand

Der er en årsag til, at du har den ekstreme lyst til at drikke vand, hvis du lige har løbet 10 kilometer eller spillet 90 minutters fodboldkamp. Vores kroppe består af så meget vand, at vi simpelthen ikke fungerer uden vand.

Hvis din krop ikke får nok væske, vil den dehydrere. Du vil blive sløv, hænge med mulen og måske besvime. Det gælder også for din penis…