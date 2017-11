20 ting kvinder tænker, når de skal have sex med en ny fyr første gang

1) Nå, så skal vi se hinanden nøgne for første gang.

2) Lige nu forbander jeg lidt mit fortids-jeg for at vælge sofa og pizza frem for fitness og salat lidt for mange gange i sidste uge..

3) I det mindste huskede jeg at bytte mormortrusserne ud med blondetrusserne i sidste øjeblik.

4) Han kysser ret godt, det må være et godt tegn.

5) Ups, det sagde jeg for tidligt. Der kom fingeren.

6) Og en mere..

7) Fatter han ikke, jeg skal være våd, før det kan ske?

8) Er det nu, jeg skal give ham et blowjob?

9) Mon han har et kondom med?