4 seksuelle dealbreakere der får kvinderne til at sige "Nej tak!" til at ville knalde med dig

Det kan godt være, at det lyder meget usandsynligt, men der findes nogle mennesker, der ikke er klar på ’hanky panky’, hvis alt ikke lige spiller, som det skal. Med andre ord: Der findes nogle, som er lidt sippede.

En ny undersøgelse viser ifølge Playboy, at der findes visse dealbreakere, som går igen hos de adspurgte. Dataene er baseret på 2.000 menneskers svar omkring deres sexliv.

Den største dealbreaker med hele 40% var manglende bad før oralsex. Fire ud af 10 mener altså, at det ALDRIG er okay at være lidt uren før oralsex. Den kan vi selvfølgelig godt følge til et vist punkt, hvis du kommer hjem fra en weekend i skoven, men er det virkelig det værst tænkelige sex-scenarie?

Tre ud af 10 mener, at sex under menstruation er et no-go, hvilket gør den til den næststørste seksuelle dealbreaker. Du skal dog huske på, at du aldrig bliver en rigtig kaptajn, hvis du ikke har sejlet tværs igennem det røde hav. På en tredjeplads kommer det at onanere foran sin partner, hvilket heller ikke synes at være så slemt igen. Eller er det bare os, der er underlige?

På fjerde- og sidstepladsen finder vi det at se porno, hvilket ifølge folk er en ’alene-aktivitet’. I hvert fald i kvindernes øjne. Dermed mener vi selvfølgelig ikke, at du skal sidde og banke den af med vennerne. Du skal bare gøre det alene eller spørge meget pænt. Med en buket roser i den ene hånd og en hundehvalp i den anden.