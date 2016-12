5 sexstillinger for mænd... med små tissemænd

1. "The Lapping Dog"

På dansk ville vi jo nok kalde denne stilling for den slikkende hund, og det er faktisk også favoritstillingen i Storbritannien.

Mænd med mindre tissemænd skulle være rigtig gode til at slikke - sikkert fordi de kompenserer for den manglende kunnen med deres manddom

Rådet her er at støde et par gange bagfra og derefter dykke ned med tungen. En ting, du bare skal blive ved med at gentage - så er der rig mulighed for, at kvinden når sit klimaks.





2. "Rock and Grind"

Vi ved ikke helt, hvad vi skal kalde den her sexstilling, men den er ihvertfald mere til pigerne enn til manden. Måske vi kan sige, at det er pigens hjælp til manden med en mikropenis?

Men det handler om, at bevægelserne skal være mere rokkende og bløde i stedet for bare at hugge eller høvle igennem, som man jo siger... Hvis pigen hjælper dig lidt på vej, så får I begge to langt mere ud af det, og det er jo altid lækkert.