6 grunde til at dyrke endnu mere sex

Vi ved I er helt pjattede med at få gode argumenter til hvorfor man bør dyrke mere sex, og derfor får i en ny sending, som højst sandsynligt kan overbevise damen derhjemme, hvis dine egne moves ikke er nok..

1: Kom over depressionen

Regelmæssig sex gør mennesket gladere! Det er et faktum at sex-afholdenhed (red. skræmmende ord, ikke?) kan medføre nervøsitet, ensomhed, paranoia og depression. I tilfælde af en mindre depression kan et enkelt engangsknald faktisk hjælpe dig enormt, frigivelsen af endorfiner i kroppen er nemlig som penicillin mod dårligt humør.

2: Det er lige så godt som en skønhedsbehandling

Sex kan være en mindre skønhedsbehandling - for kvinder. Nej, vi mener det ikke på en sjofel og lummer måde, men faktisk fordobles østrogen niveauet ved en kvinde, under samleje. Det medfører blandt andet at hendes hår bliver mere glansfuldt og at huden bliver blødere - Hvad kan I nu, L'Oréal?