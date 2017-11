6 grunde til, at sex kan forbedre din sundhed

1: Sex booster dit immunforsvar:

Er du aktiv på lagnerne, så booster du dit immunforsvar og din krops evne til at tackle infektioner.

Forskere fra Wilkes University i USA har bevist, at personers, som er seksuelt aktive 1-2 gange om ugen, har flere antistoffer i kroppen, end de, der højst har sex en gang om ugen.

Så det kan være en god idé at sætte tid af til lagengymnastik et par gange i ugen, hvis vil du mindske risikoen for forkølelse.

2: Sex forbrænder kalorier

Som mand forbrænder du omkring 120 kalorier ved at dyrke sex i en halv time, så hvis lysten til en løbetur ikke ligefrem er stor, er en tur på lagnerne et godt og sund alternativ.

En hed omgang sex kan især blive tillokkende, når der, som nu, er ved at blive koldt og vådt udenfor. Vi sender en taknemmelig tanke til forskerne fra University of Quebec i Canada, for deres forskning og fordi vi kan blive indenfor i varmen med god samvittighed.

3: Sex afhjælper stress

Er du stresset, så hop en tur i lagnerne med din partner. Forskere fra University of West Scotland nemlig har fundet frem til, at folk der dyrker sex mindst en gang hver anden uge, klarer sig bedre i stressede situationer og generelt er bedre til at håndterer stress.

Årsagen er, at kroppen frigiver endorfiner og oxytocin, det såkaldte ’lykkehormon’, under sex. Stofferne aktiverer belønningscenteret i hjernen og skaber en følelse af intimitet og afslapning, som hjælper med at afværge både stress, angst og depression

4: Sex kan reducerer smerte

Er du en aktiv lagengymnast, er der gode chancer for at du også kan reducerer smerter i kroppen. Sex kan både hjælpe med at dæmpe generelle smerter i kroppen, men især hovedpine bekæmpes godt med sex.

Også i forhold til smerter, skyldes den positive effekt endorfiner og oxytocin, som naturligt frigives i kroppen under sex.

Det viser en undersøgelse fra Münster Universitet i Tyskland og en artikel i det amerikanske tidsskrift Bulletin of Experimental Biology and Medicine.

5: Sex kan forebygge kræft

Vil du mindske risikoen for prostatakræft, kan hyppige udløsninger måske være svaret. Forskere fra Harvard Universitet har nemlig fundet frem til, at mænd, der har mere end 20 udløsninger om måneden i gennemsnit har 33 % lavere risiko for at udvikle prostatakræft, sammenlignet med andre mænd.

Ifølge forskerne kan det skyldes, at testosteronniveauet i kroppen forhøjes ved udløsning, hvilket reducerer sandsynligheden for udvikling af prostatakræft.

6: Sex hjælper dig til at sove bedre

Trænger du til at sove bedre om natten? Så kan sex måske også hjælpe dig her.

Når du får orgasme, frigives stofferne oxytocin og vasopressin, som ifølge forskningsstudier hjælper kroppen til at opnå en bedre og dybere søvn, ved at forbedre kroppens evne til at slappe af.

Så er der vist ikke mere tilbage at sige, end rigtig god fornøjelse på lagenet.