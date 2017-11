8 ting, du aldrig skal sige under sex

Det der med at tænke før man taler, er ikke altid tilfældet under sex. Sommetider slipper det bare ud, og så kan man kun håbe, at ens partner var så optaget, at hun slet ikke hørte det.

Eller i hvert fald bare venligt valgte at ignorere det..

Det værste, du kan gøre, er at sige det forkerte navn. Den er så selvsagt, så den vil vi slet ikke komme ind på her.

Men der findes altså også andre ting, du virkelig skal gøre alt for at undgå at sige lige før, under eller lige efter sex, hvis du vil være sikker på, at dig og dine dårlige sexvaner ikke bliver det helt store samtaleemne til næste pigemiddag!

"Kom nu, please?"

Nej. No way. Ain't gonna happen. Medmindre I har gang i en eller anden form for rollespil, så er det bare det største turn off, hvis du begynder at tigge. Lige meget om du så bare tigger om at knalde, selvom hun egentlig ikke har lyst, eller om du vil have hende til at prøve en af dine freaky fantasier, så er det bare ikke særlig fedt. Hvis hun nu imod alle forventninger skulle ende med at sige ja, så ved både du og hende, at hun kun sagde ja for at få dig til at holde kæft - og hvor fedt er det?

"Er det her godt for dig?"

Der er selvfølgelig intet galt i at vise, at du rent faktisk også tænker på hende under sex, og det er helt fint at spørge hende om, hvad hun kan lide og vil have. Men der er måske bedre måder at gøre det på - spørger du under sex, kommer du hurtigt til at virke usikker, og det er sjældent særlig frækt. Et godt tip: Er du nødt til at spørge hende, om det er godt, så er det nok, fordi det ikke er..

"Kom du?"

Lidt ligesom ovenstående er det her et tydeligt tegn på usikkerhed. Er du nødt til at spørge hende, så ved du sikkert inderst inde godt, at hun ikke kom, og du sætter hende i en rigtig akavet situation: Skal hun være ærlig, så du kan gøre det bedre næste gang, eller skal hun lyve og leve med, at du nok bare aldrig får hende til at komme? Ingen af delene er at foretrække, så er du i tvivl, så brug munden til at gøre det bedre næste gang - ikke til at spørge.

"Min eks.."

Don't even go there! Enhver sætning, der starter med "min eks" skal ikke siges i sengen! Der er ingen, der gider blive mindet om hende, du engang knaldede. Hun ved jo nok godt, du ikke var jomfru, indtil du mødte hende, men det betyder ikke, at hun gider at blive mindet om det lige i den situation. Hvis din eks gjorde noget, du gerne vil have din nye flirt til, så er der andre måder at sige det på. Hvis du siger "min eks gjorde sådan..", så kan du være sikker på, du bliver mødt med et "jamen, hvorfor knalder du så ikke bare hende i stedet?", imens hun kaster natlampen i hovedet på dig. Og det har du fortjent!

"Er du tæt på?"

Det her viser ikke, at du tænker på, at det skal være godt for hende - det viser bare, at du tænker på, hvornår du selv kan få lov til at komme, så du kan komme videre i programmet. Ikke særlig charmerende!

"Der er penge til en taxa på kommoden"

Jeg håber virkelig ikke, at det her kommer som et chok for nogen, men det sidste, en kvinde har lyst til efter sex, er at føle sig som en slut. Selvom hun under sex kan lide tanken om, at du udnytter hende, så er det noget helt andet efterfølgende, hvor stemning ligesom er faldet lidt ned igen. Og det kan godt være, du bare prøver at være venlig, men det eneste, hun hører, er: "Hey, det her var sjovt, men her er din betaling, nu må du gerne smutte.."

"Jeg elsker dig"

Og nej, her taler jeg selvfølgelig ikke om et veletableret kærestepar, der dyrker blid elskov og drømmer om hus og børn imens. Der er den slags ord sikkert helt passende. Jeg taler derimod om, hvis ordene slipper ud, fordi du bliver revet med af stemningen. Det kan bare ikke ende godt. Enten sætter du hende i en vildt akavet situation, fordi hun virkelig ikke har tænkt sig at gengælde ordene, eller også sætter du dig selv i en akavet situation, fordi hun rent faktisk gengælder ordene og du efterfølgende må forklare, at det faktisk bare var noget, du sagde ved en fejl. Så bliver du pludselig ham der, der tog et "jeg elsker dig" tilbage, og den er bare aldrig god!

Ingenting.

Vi er nu enige om, at der er en hel masse ting, du virkelig ikke skal sige under sex, ikke? Godt så. Men det betyder jo ikke, at du slet ikke skal sige noget overhovedet. Er du helt musestille, tror hun enten, hun er det dårligste knald, du nogensinde har haft, eller at du bare er vildt kedelig i sengen - og her er ingen af delene særlig fedt. Så selvom det kan være slemt at sige det forkerte under sex, kan det være endnu værre slet ikke at sige noget.

Men hey, ingen har sagt, at det skal være nemt, vel?