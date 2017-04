9 ting kvinder ikke vil indrømme, de tænder på

1. EN FINGER BAGI

Hvorfor det stadig er et tabu at tænde på en finger bagi, er os en gåde. Hvis din sexpartner er klar på det, kræver det ikke så meget andet end din accept.

Sådan gør du: Selvfølgelig skal du først selv have overvundet din frygt (hvis du har en sådan) for at grisse fingeren til, men derefter er det ret ligetil. Sørg for, at du har varmet hende godt op inden, og begynd med at massere rundt om åbningen med en finger og et let pres. Du kan bruge lidt glidecreme på fingeren, hvis der er brug for mere fugt. Efter lidt tid kan du stikke fingeren lidt ind og eventuelt bevæge den en lille smule frem og tilbage.

Tip! Det er ikke meningen, hun skal fingerkneppes . Fingeren er en lille bonus til det, der ellers sker, så lad være med at stikke den helt op eller mosle flere fingre ind. ‘Forsigtigt' er nøgleordet her.



2. MÉNAGE À TROIS

Ja, det er jo egentlig bare en fancy måde at sige ‘trekant' på, men det kan være, hun hellere vil indrømme, at hun tænder på det, hvis du kalder det noget pænt.

Sådan gør du: Find ud af, hvad det er, der tænder hende ved en trekant. Er det hende, dig og en anden pige? Herefter skal I blive enige om, hvordan det kommer til at fungere. Hvis I er kærester, kan det være en rigtig god idé at opstille nogle regler, inden I fortsætter, så trekanten ikke ender i et jalousidrama. En regel kunne for eksempel være, at I ikke må kysse tredjeparten på munden. Når I er blevet enige, er det tid til at finde den tredje part. Et godt råd er at vælge en, I ikke kender, da det kan afhjælpe den akavede situation både under og efter akten. Lad din kæreste vælge en pige, som hun føler sig tilpas med. Det kan være en, I spotter i byen eller finder på et datingsite.

Tip! Sørg for ikke at give den for meget gas - det er vigtigt, at du stadig giver din nuværende sexpartner mest opmærksomhed. Hun er med på en trekant, for helvede - nyd det i stedet for at ødelægge det!

3. DOMINANS

I en tid, hvor det handler om at kaste sine hænder op som enhver anden independant woman, kan det være svært at tilstå, at man tænder på at blive rykket lidt rundt i manegen af et stærkt stykke mandfolk. Det er imidlertid noget, rigtig mange kvinder tænder på, fordi det kan være frækt at slippe tøjlerne og lade en anden diktere, hvad der skal ske.

Sådan gør du: Planlæg en aften i dominansens tegn, hvor du er herskeren, og hun er din sexslave. Start med at give hende ordrer. Som aftenen skrider frem, og temperaturen stiger, kan du skrue op for de hårde ord eller tage mere bestemt fat i hende. Sig for eksempel: “Vend dig om, nu!” eller “rid hurtigere!”.

Tip! Husk at have aftalt på forhånd, hvor langt du kan gå, så det ikke bliver ubehageligt for hende. I kan eventuelt finde på et safe word, der betyder ‘stop'. Det skal ikke være “stop!” eller “nej!”, for det tænder hun jo på at sige - så find et neutralt ord, for eksempel “ketchup” eller noget andet, I ikke plejer at sige i sengen (medmindre i tit spiser pølsehorn under dynen).