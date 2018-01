Året der gik på PornHub

Endnu engang viser tallene, at søgninger efter kvinder der nyder andre kvinder, topper listen, idet 2017 er det tredje år i træk, at 'lesbisk' var det søgte udtryk på verdensplan.

Det er ikke meget overraskende, siger Dr. Laurie. "Lesbiske har været mænds #1 fantasi siden begyndelsen af tiden. For de mænd, der ikke har sandsynlighed for nogensinde at have en trekant med lesbiske, er dette en ideel måde for dem at udøve deres fantasi. Vi kan dog ikke se bort fra kvindelige seere. For kvinder, der har en blød fantasi eller nysgerrighed, giver lesbisk pornografi dem mulighed for at udforske den del af deres seksualitet uden risiko. Og for bi- eller lesbiske kvinder, er denne kategori et indlysende valg. "





'Hentai' var det næstmest søgte udtryk i 2017. Hentai er en meget gammel praksis for at tegne seksuelt eksplicitte handlinger, for at 'hjælpe' masturbationsprocessen.

Det har langsomt været på vej op ad listen over søgninger hvert år og lavede et betydeligt 6-trins spring op til 2. pladsen dette år. Hvis du på en eller anden måde ikke er bekendt med Hentai, (Modsat hvad tallene viser), er det en del af de japanske genrer af manga og anime, der indeholder åbenlyst seksualiserede tegn og seksuelt eksplicitte billeder.

"Verden bevæger sig i en hastighed, som vi aldrig har set før, og stressniveauet gået langt op. Hentai er en måde for folk at koble af fra virkeligheden og dykke ind i verden af ​​total fantasi og glemme alt det stress, det virkelige liv bringer. Godt eller dårligt; Hentai er en virkelighedsflugt, som ikke er meget fjerne fra at se en sci-fi-film på et lokalt teater, for at få et par timer med tankeløs distraktion. "





Det er også værd at nævne, at Virtual Reality Porn fortsætter med at stige i popularitet og rykker 14 pladser op på listen fra 2016. Cheerleaders kom tilbage med et knald, og rykkede sig 366 pladser, direkte ind i top 20 søgninger for året.

"Hvilken mand har aldrig haft en fantasi, der involverer cheerleaders, en lærer eller en kvindelig automekaniker? Virtual reality porno giver dem mulighed for at forkæle deres fantasier på en risikofri og ikke-truende måde, " siger Dr. Laurie.





Kilde: Pornhub Blog