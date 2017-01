Der findes et "sex-trick" der får dig til at leve længere - men du vil ikke synes om det

Hvis du har en kæreste, der går meget op i sundhed, er det nok ikke dette trick, du har lyst til at vise ham eller hende.

For forskning viser nemlig, at mennesker, der dyrker meget lidt sex eller lever i totalt cølibat, har en større chance for et langt liv. Altså ingen sex er lig med, at du lever længere.

Det er forskere fra University of Sheffield i England, der har lavet studiet, efter at forskeren Dr. Michael Siva-Jothey havde undret sig over, at nonner og ugifte kvinder oftest levede et meget langt liv, skriver den engelske avis The Mirror.

Testet på biller

Forskerne har lavet flere tests på biller, der viser, at de biller, der dyrker sex hver dag, oftest lever meget kortere tid end de biller, der afholder sig fra at dyrke sex. Og selvom det kun er biller, vi taler om her, så mener forskerne sagtens, at resultaterne kan overføres til mennesker.

- Mekanismerne er ikke helt de samme hos mennesker, men princippet er det samme. Hos biller bliver der frigivet hormoner under parring, som er nødvendige for at producere sæd hos hannerne og æg hos hunnerne. Og de hormoner har en skadelig virkning på immunsystemet, siger Dr. Michael Siva-Jothey til The Mirror.

Så ved at dyrke sex, skærer billerne altså flere år af deres levetid.

Kastrerede mænd klarer skærene

Fundene bakkes op af andre studier gennem tiden. Bl.a. viste forskningsresultater i journalen Current Biology, at kastrerede mænd for flere hundrede år siden levede op til 19 år længere end mænd, der ikke var blevet kastreret - og endda fra samme sociale klasse.

Forskerne mente, at testosteron kan reducere mænds levetid, hvorfor det i overordnet forstand kunne forklare, at kvinder levere længere end mænd.

Så: Hvis du vil leve længere, skal du holde dig fra sex. Som i ingen sex overhovedet!

De fleste vil dog nok mene, at det er værd at skære et par år af i den anden ende, hvis det samtidig giver et liv med god gang i soveværelset.