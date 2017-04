Din sæd er snedigere end du tror: Sådan kan hun blive gravid uden I har rigtig sex

Hvis du har misset al din seksualundervisning i skolen, tager vi den lige meget kort fra scratch. Hende den søde kan blive gravid, hvis i har traditionel, ubeskyttet sex. Det kræver din sæd, der rejser op gennem hendes vaginale kanal. Hvis der er et æg tilstede i livmoderen, kan sæden befrugte det. Voila, du har nu gjort hende gravid.

Det store spørgsmål er dog: Kan sæden trænge ind i vaginaen og befrugte ægget, selvom I ikke leger med penis-i-vagina-situationen? Her ser vi selvfølgelig bort fra direkte indsprøjtning og andre kunstige metoder. Vi kigger på de uheldige tilfælde og situationer, som eventuelt kunne opstå.

Og ja, det er muligt, selvom det virkelig er usandsynligt, siger en række eksperter ifølge Buzzfeed.

Dr. Mary Jane Minkin fortæller, at der kan opstå flere scenarier, hvor det er muligt for kvinden at blive gravid uden at have sex.

- Det er vigtigt at snakke om sperm. Mange ved ikke, hvor mange millioner af celler der findes i én lille dråbe sæd, og hvor lidt der faktisk skal til, før at kvinden kan blive gravid. Hvis der findes 20 millioner celler i 1 milliliter sæd, vil det betegnes som et lavt antal.