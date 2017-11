Fakta: Dette elsker kvinder ved mandekroppen

Hvad mener vi egentligt, når vi tager imod en drink i baren og bagefter kigger væk, som om vi ikke er det mindste interesserede? Hvad skal det betyde, når vi siger ”Det må du bestemme”, hvorefter vi bliver lidt fornærmede over, at vi ikke måtte bestemme alligevel? Og er vi til store biler og arme eller indre charme? Yes, det rimer faktisk.

Vi er ikke nemme at finde ud af, men for at hjælpe jer mænd lidt på vej, afslører vi gerne lidt om, hvad vi egentligt tænker. Så her kommer et overblik over, hvad vi kvinder super godt kan lide ved mandekroppen.

Og hey, inden du læser videre, så vil jeg godt lige understrege, at vi sådan generelt er ret vilde med jer mænd. Men her kommer bare vores præferencer, hvis vi nu frivilligt må vælge ”Icing on the Cake”.

3 ting vi elsker ved mandekroppen

1. Vi elsker faktisk lidt sul på mandekroppen

Så ja, du må meget gerne have en lidt blød mave.

Denne udtalelse står Miss Vanilla for:

”Noget jeg især elsker er, når en mand har lidt ekstra guf på kødbenet, eller bare generelt et godt lag polstring fungerende som ens egen personlige hovedpude. For skal vi være helt ærlige, så kan det godt være at en smækker sixpack er dryppende at se på, men ud fra egen erfaring, kan jeg fortælle, at det er knap så hyggeligt og behageligt at putte med en bunke sten. Jeg er vild med en mandekrop, som er lidt blød og smækker i kombination med et bredt skulderparti og en fed stil, så er der lidt ekstra at guffe i”

2. Vi elsker dine overarme

Så skal du endelig gøre noget ud af kroppen, så prioriter gerne armene!

Miss Felicity forklarer hvorfor:

”Et sæt store og stærke overarme, som kan give den varmeste bjørnekrammer efter en lang og hård dag. Det gør, at jeg føler mig tryg, hvilket er den bedste følelse i hele verdenen. Samtidig kan disse arme også kaste mig rundt, præcis som jeg ønsker det. Derudover skal der altså en masse armkræfter til for at tilfredsstille mig med en ordentlig omgang smæk”

3. Kravet er meget simpelt: Du må gerne være soigneret

Ja, dette er faktisk noget, som du nemt kan løse ganske simpelt.

Miss Lara forklarer, hvorfor du skal gå en lille smule op i din duft og hygiejne:

”Jeg bryder mig ikke om uren hud eller hvis en mand er usoigneret. Jeg skal have en mandekrop, der både føles og dufter lækkert”.

De 3 key-words er altså: Du må gerne træne, men så må det meget gerne være din arme. For vi foretrækker rent faktisk en lidt blødere krop at ligge op af. Vi er bare ikke så meget til en murstens-hovedpude. Og sørg så for at være frisk og lækker at se på – vi ELSKER duften af mand. Lige dén duft, slår nemlig alt.