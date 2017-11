Folk deler de mærkeligste ting, de nogensinde er blevet bedt om i sengen

Alle kan lide forskellige ting, når det kommer til sex. Nogen drømmer om sex på en seng med rosenblade, andre vil gerne spyttes i ansigtet. Eller det, der er værre.

Endnu en gang må vi takke Ask Reddit og deres "What is the oddest sexual request you've gotten from your partner?"-tråd. Vi har samlet de bedste til jer her.

Phteven_j:

Helt sikkert "knep mig med din pistol"-forespørgslen. Det skulle være en ægte pistol, da en falsk ikke ville være farligt nok. Jeg afslog, fordi første regel af pistol-sikkerhed er, at man ikke skal putte en pistol i sin kæreste.

Arachne93:

Han ville fuck my face og få mig til at gag så hårdt, at jeg kastede op på hans pik. Så ville han have, at jeg skulle spytte brækket ud på hans ansigt. Mit svar var: "vi er nødt til at arbejde os op til den der."

Nadocomedy:

Jeg skulle spytte hende i ansigtet, mens vi knaldede. Jeg mener, jeg gjorde det selvfølgelig, fordi jeg er en gentleman, men det var ret mærkeligt.

chaoticnature77:

En fyr ville eat out my asshole until the sun came up. Jeg får ærlig talt intet ud af det, og jeg kedede mig virkelig - og så var det mærkeligt. Jeg var bogstavelig talt nødt til at løbe ud fra hans værelse, fordi han ikke ville stoppe.

dak_181:

Engang da min kæreste og jeg lige var begyndt at date, løb vi tør for glidecreme, og tingene blev lidt for tørre til, at det var rart. Desværre var jeg ret dehydreret på det tidspunkt, og min mund var helt tør, så jeg bad hende spytte i min hånd, så vi kunne komme igang igen. Det, hun hørte, var "lugt til min hånd", så hun lugtede til den og sagde “uhhh ya that smells like my vagina I guess”. Da jeg endelig var færdig med at grine, forklarede jeg hende, hvad jeg egentlig havde sagt. Hun var også flad af grin, og her 3 år efter dater vi stadig.

Trolling_From_Work:

Jeg skulle spytte hende i munden. Mens jeg chokede hende.

nerdheroine:

Jeg har en ven, som plejede at være dominatrix. Engang blev hun betalt $80 for at møde en fyr på en parkeringsplads for at pege og grine på ham i 5 minutter.

I_HAVE_THAT_FETISH:

Jeg skulle grine hende ind i munden. Altså, som om vi skulle kysse, men i stedet åbnede hun sin mund helt op, og jeg skulle grine ind i den.

wonger2017:

Spise mad fra Wendy's, mens vi knaldede.

RedheadBanshee:

Min kæreste ville spice things up, men havde ikke rigtig nogen konkrete forslag. Så en aften da vi lå i sengen og så tv, gik jeg ud i køkkenet. Jeg tænkte, at noget varmt og blødt måske ville være rart - jeg havde aldrig syntes, at madsex lød sjovt. Jeg varmede en stor skål marshmallow fluff i mikroovnen og tog en stor ske. Jeg gik tilbage i sengen og sad stille, indtil han kiggede over på mig og sagde: "Hvad er det?" Jeg tog en ske fuld af det varme fluff og dryppede det på mine bryster. Han tog noget, og jeg tog en håndfuld og smurte på hans brystkasse. Vi endte med at have det ud over det hele, imens vi var flade af grin. Vi rullede rundt i sengen og på gulvet, mig øverst, begge grinende som to idioter. Endelig løftede jeg mig selv op, men AV, den varme fluff var stivnet lidt, og mine bryster hang fast i hans hår på brystet. AV AV AV! Forsigtigt prøvede jeg at trække mig væk, imens jeg hev hans hår af. Han skreg i smarte. Vi prøvede at rulle om på siden, men neeej, hans hår på ryggen hang fast i tæppet! Han begyndte igen at skrige i smerte. Det tog meget, meget, meget lang tid, før vi kom fri fra hinanden og tæppet. Vi havde begge store, røde plamager på huden, og han havde tydelige skaldede pletter på brystkasse og ryg. ALDRIG igen. Aldrig.