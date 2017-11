Folk fortæller om de mærkeligste grunde til, de har måttet stoppe midt under sex

Vi har sikkert alle prøvet det. Blevet afbrudt under sex af en eller anden grund, som gør, at stemningen ligesom er godt og grundigt død. Derfor kan du sikkert også genkende et par af de her eksempler fra Reddit, hvor folk svarer på spørgsmålet: What happened to make you stop having sex halfway through?

Jeg håber dog også, der er et par af eksemplerne, du ikke kan genkende!

Dafuzz

Hun pruttede, imens jeg var inde i hende. Hun blev så flov, men jeg synes virkelig, det var sjovt, så jeg begyndte at grine fuldstændig ukontrolleret, men hun trak sig ikke væk, før jeg selv pruttede virkelig højt, fordi jeg grinede så meget.

Kokennin

Jeg gik ned på min kæreste, og efter et par minutter synes jeg, det smagte mærkeligt. Jeg trak mig væk, da jeg syntes, jeg smagte blod. Jeg tænkte, om jeg ved en fejl havde fået mine Red Wings, men nej. Jeg havde fået næseblod, mens jeg gik ned på hende. Da hun opdagede det, kiggede hun mig intenst i øjnene og sagde: “You fucking weeaboo.” Vi kunne ikke stoppe med at grine.

YourDailyDevil

Jeg havde en jaloux kat. Fordi vi ignorerede den, besluttede den at tisse på vores tøj. Den sagde en bizar, triumferende miav-lyd efterfølgende: "Jeg kan har magten til at ødelægge din verden"

PissfestMcgee

En edderkop hoppede fra væggen til sengen, hvilket gjorde, at jeg opdagede den. Jeg trak mig ud, og trak min kæreste væk fra sengen i én bevægelse. Hun sagde WTF og grinede af mig for at gå amok over en edderkop.

widsio

Hun sad øverst, løb sine fingre gennem mine hår på brystet og sagde: “you’re hairy just like my dad.”

LovesMeSomeRedhead

Vi var på kalkunjagt, men det gik dårligt. Det var en solrig dag, så vi rullede et tæppe ud og begyndte at hygge os. Halvvejs igennem opdagede vi kalkunerne stirre på os. Min shotgun lå ved siden af os. Min eks hviskede "skyd dem!", så jeg rejste mig, tog min shotgun, og så stod jeg ellers der med hård rejsning og skød en kalkun.

smittehkittehehe

Vi prøver at få et barn, så sex er romantisk planlagt. Min mand forberedte grøntsagerne, og vi tænkte, at vi ville have sex, før jeg lavede resten af maden. 10 minutter senere står jeg på badeværelset og vasker mig med koldt vand, da nogen ikke havde vasket deres hænder efter at have hakket chili.

Arcian_

Vi kunne høre hendes mor have sex i rummet ved siden af.

ShdBGolfn

Politibetjent bankede på bilruden.

[Kilde: Reddit]