Fra 'Trillebøren' til 'Sofaløftet': 5 sex-stillinger til at trænge DYBT ind i hende

4. Bitilasana

Her er det en klar fordel, hvis charmetrolden har været til yoga en gang eller to, da den position, som kvinden skal indtage, også bliver brugt som et yoga-stræk. Hun placerer sig yderst på sengen i doggystyle-position, hvorefter hun presser numsen og sine skuldre op. Det giver et godt svaj i ryggen, og du kan derfor trænge langt ind i hende, mens dine hænder holder om hendes hofter. Tempo, hårdhed og antal klask står du for.