Frækt: Her knalder tidligere Instababe med Paradise Hotels ”nye gamle” fyr

Der er fuld fart over feltet på hotellet i Mexico i årets Paradise Hotel. Sidste uge vendte en af deltagerne tilbage til de ”klaustrofobiske” rammer, da Jonas tjekkede ind igen efter at være stemt ud tidligere på sæsonen. Og har du fulgt med, ved du også, at Jonas og den tidligere Instababe på mmm.dk, 19-årige Maja Bebe, havde et godt øje til hinanden. En gnist, der med Jonas’ tilbagevenden i den grad må siges at være tændt igen. Tidligere på ugen så du Jonas og Maja kysse meget intenst, og i gårsdagens afsnit steg intensiteten yderligere.

En ”nøgen-massage” fører som regel til det ene og det andet, og det var da også tilfældet i går. For efter lidt ”back-rub” hører du i nedenstående klip Jonas sige:

- Vi ligger og nusser og putter lidt, og jeg tror lidt, at Maja venter på, at jeg går til angreb for at sige det pænt.

Og til angreb gik Jonas. For det næste du ser i klippet er Jonas og Maja under lagnet, mens Jonas siger:

- Jeg knepper dig fucking meget.

Resten giver vist sig selv.