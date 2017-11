Gennemsnitlig alder for seksuel debut i 44 lande

Den første gang. For nogen en vigtig og mindeværdig oplevelse, de gerne venter længe på; for andre noget, der blot skal overstås. Noget tyder på, at det sidste lader til at være tilfældet for mange danskere. I hvert fald hvis man sammenligner med resten af verden. Durex har nemlig lavet en undersøgelse af 44 lande for at se, hvornår folk i gennemsnit mister deres mødom, og her når Danmark op på en 43. plads - og 1. pladsen er altså dem, der venter længst. Danskerne mister i gennemsnit deres mødom i en alder af 16,1, og generelt lader det da også til, at vi er hurtige til at smide bukserne her i norden, da 44., 43., 42. og 41. pladserne bliver taget af henholdsvis Island, Danmark, Sverige og Norge. I USA venter de gerne, til de bliver 18, imens England er lidt højere oppe på 18,3.

Se den fulde liste her.

1. Malaysia: 23

2. India: 22.9

3. Singapore: 22.8

4. China: 22.1

5. Thailand: 20.5

6. Hong Kong: 20.2

7. Vietnam: 19.7

8. Nigeria: 19.7

9. Japan: 19.4

10. Spain: 19.2

11. Indonesia: 19.1

12. Poland: 19

13. Italy: 18.9

14. Taiwan: 18.9

15. Russia: 18.7

16. Mexico: 18.7

17. South Africa: 18.7

18. France: 18.5

19. United Kingdom: 18.3

20. Switzerland: 18.2

21. Canada: 18.1

22. Netherlands: 18.1

23. Greece: 18.1

24. United States: 18

25. Australia: 17.9

26. Turkey: 17.8

27. New Zealand: 17.8

28. Slovakia: 17.8

29. Germany: 17.6

30. Brazil: 17.4

31. Ireland: 17.3

32. Croatia: 17.3

33. Austria: 17.3

34. Czech Republic: 17.2

35. Chile: 17.2

36. Belgium: 17.2

37. Portugal: 16.9

38. Bulgaria: 16.9

39. Israel: 16.7

40. Finland: 16.5

41. Norway: 16.5

42. Sweden: 16.2

43. Denmark: 16.1

44. Iceland: 15.6