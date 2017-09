Her er de 5 stjernetegn der har den største sexlyst

Skorpionen (23. oktober – 21. november)

Din selvsikre fremtræden får dig til at fremstå SÅ meget mere sexet over for dine partnere. Du er et af de eneste stjernetegn, som kan vende din aggressivitet til din fordel og få det til at fungere, når det kommer til sex. Du er kendt for din høje sexlyst, og alle flokkes omkring dig for at få et lille stykke med skorpion.

Du lever for at få livserfaring, og ja, det inkluderer at have hed sex, indtil du er tilfredsstillet. Din lidenskab i soveværelset fortsætter hele natten, hvilket gør dig til en uforglemmelig oplevelse. Dine partnere ved, at du ALDRIG skuffer i sengen.