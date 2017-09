Kender du den? 68'eren er den perfekte og frækkeste forspilsstilling

Tips og tricks

Når kvinden ligger øverst, har du rig mulighed for at stikke tungen i alle de huller, du kan finde, og når nu dine hænder er fri, kan de snildt finde rundt på resten af hendes krop. Du kan tage på hendes bryster, men også have en finger eller to klar til missen.

Når du ligger øverst, er situationen selvfølgelig modsat. Her har hun mulighed for at nyde den nederste del af dig, altså numsen og testiklerne, hvilket sjældent får nok opmærksomhed under et blowjob. Og skal den være rigtig dyr, kan hun selvfølgelig bruge hænderne til en lille ’hånder (som man sikkert siger i Randers)’, mens hun lader sin tunge glide mellem dit allerhelligste sted og dine testikler.

Husk på, at 69’eren er en standard oralposition, som alle prøver at mestre. Forsøg dig med 68’eren. Den er mere speciel, mere erotisk og i særdeleshed mere serviceminded.