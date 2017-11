Masturbatorium - dit personlige mini-telt til onani

Kender du situationen, hvor du sidder på en café, i biografen eller på strøget, og bare bliver nødt til at onanere? Nej vel.

Det har duden Nicolaus Chaffin åbenbart haft noget af et problem med - så han har skabt The Portable Masturbatorium.

Med den mest simple forklaring går udstyret ud på, at du kan danne et telt rundt om din penis og onanere i skjul af teltet. For det er jo slet ikke mystisk, når en mand sidder med et minitelt på skødet og bevæger det op og ned?

Det her må virkelig vinde prisen for årtiets mest fucked-up gadget!

Selve produktet blev gjort tilgængeligt på Chaffins Tumblr-profil for år tilbage, men hvorvidt produktet stadigvæk er tilgængelig på markedet, vides ikke. Tip os gerne, hvis du spotter en dude, som hygger sig i teltet!