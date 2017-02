Mile High Club: "Efter et par minutter åbnede hun døren på klem og hviskede mit navn"

Det er bare frækt at dyrke sex i 10.000 meters højde!

Og på Milehighclub.com deler folk lystigt deres historier om at knalde i flyet, mens man stormer af sted med flere hundrede kilometer i timen. Vi giver jeg nogle af de bedste, sjoveste og frækkeste historier.

Denne gang skal vi have fat i historien om en soldat, der tilbage i 1970'erne havde en meget fræk oplevelse med en stewardesse på vej hjem fra tjenesten:

"Jeg kunne stadig ikke sove"

Jeg var på vej hjem efter at have været udsendt for hæren til Tyskland. Jeg havde tidligere været i Vietnam og havde nu færdiggjort min tid i Europa. Jeg sad på bagerste række i en Boeing 707, der fløj henover polarcirklen.

Jeg havde undervejs smalltalket lidt med en lille, blond stewardesse, der hed Brenda. Klokken var 2 om morgenen, og ingen andre var vågne. Undtagen mig og så Brenda, der havde sat sig ned bagerst i flyet for at slappe af, efter hun i længere tid var kommet med en række små, frække hentydninger til mig. Jeg var i min uniform, som det var påkrævet af militæret, når man skulle rejse til og fra tjeneste.

Klokken blev cirka 3, og jeg kunne stadigvæk ikke sove. Jeg havde ikke været hjemme i to et halvt år og var naturligvis anspændt. Pludselig kom Brenda hen til mig, og spurgte om hun ikke skulle hænge min uniform-jakke op. Jeg sagde “jo”. Så jeg rejste mig op og gav hende min jakke. Hun bad mig følge med for at vise mig, hvor hun ville hænge jakken. Så stod vi begge bag i flyet og begyndte at snakke lidt frem og tilbage. Hun ville meget gerne høre om min tid i militæret, hvor jeg havde været, hvad jeg havde set og så videre. Jeg var 20 år gammel og på vej hjem, så det lod til at jeg ville overleve til også at blive 21, sagde jeg til hende.

Det virkede åbenbart, for hun lænede sig ind til mig, og spurgte om jeg havde hørt om ‘The Mile High Club’. Jeg havde ingen anelse. Herefter gik hun på toilettet, og efter et par minutter åbnede hun døren på klem og hviskede mit navn. Hun sad på toilettet, kun med sin nederdel på. Som sagt var jeg 20 år gammel og en omvandrende bunke testosteron, så det slog nærmest klik i mit hoved. Hun hev mit bælte fra hinanden og lynede lynlåsen ned. Herefter hev hun min pik frem og begyndte at sutte på den, mens den blev større og større. Jeg husker, at jeg tænkte “Tager du pis på mig? Er jeg vågen?”.

Hun skubbede mig lidt væk, rejste sig op og vendte sig rundt for derefter at hive op i nederdelen og afslørede, hvad jeg tænkte var den smukkeste røv, jeg nogensinde har set. Der gik ikke længe, før jeg følte hendes fløjsbløde fisse rundt om mig. Og næsten med det samme slap jeg det hele løs med et brag, der næsten måtte have blæst hendes hoved af. Det var vildt!

Vi tog tøjet på igen og jeg kiggede ud fra toilettet. Kabinen var præcis. som vi havde efterladt den. Mørk, stille og voldsomt afslappende for mig. Brenda lænede sig ind til mig, og jeg vendte tilbage til mit sæde. Her faldt jeg i søvn med det samme indtil vi landede klokken 08.30."