Mile High Club: "Hun rækker sin hånd ind under magasinet og lyner mine bukser op"

En hård situation

Jeg var på vej til de olympiske lege og troede, jeg ville være heldig nok til at få hele stolerækken for mig selv, men lige inden dørene til flyet lukkede, kom en 35-40-årig kvinde ind og satte sig i sædet ved siden af mig. Jeg er en 23-årig fyr, der altid har været vild med ældre kvinder.

Hun havde et sort kjoledragt på, og lignede en forretningskvinde med højhælede sko og sorte nylonstrømper. Vi smilede til hinanden før takeoff. Jeg gjorde bare det, jeg plejer og begyndte at læse i flymagasinet. Af en eller anden grund jeg ikke rigtigt kan forklare, begyndte jeg at få nogle meget erotiske tanker. Det gav selvfølgelig en reaktion i bukserne, og jeg fik jern på.

Det betød, at jeg blev nødt til at omjustere lidt i mit skridt, og jeg dækkede for mit skridt med magasinet, mens jeg ommøblerede det, der nu engang skulle ommøbleres. Ikke lang tid efter kom damen ved siden af til at gnide sit ben imod mit. Jeg kiggede på hende, og hun gav mig et frækt blink med øjet tilbage. Herefter begyndte hendes ben at gnide endnu mere op ad mit.

Jeg ville ikke give hende det forkerte indtryk, så jeg trækker mit ben til mig. Men det var lige i det øjeblik, hun viste mig en serviet, hvorpå hun havde skrevet “Det ser ud til at du er i en HÅRD situation.”

Jeg kigger igen op på hende, og får endnu et blink med øjet, mens hun slikker sig om munden. Jeg vælger at rykke tættere på hende og løfter armlænet i mellem os. Hun rækker sin hånd ind under magasinet og lyner mine bukser op. Hun begynder at rive den af på mig, næsten til bristepunktet. Heldigvis vælger kaptajnen i dette øjeblik at give tilladelse til at spænde bæltet op, og vi stormer ud på toilettet.

Af en ældre kvinde at være havde hun bløde, runde bryster, som jeg slugte med min tunge. Hun var ekstremt våd, mens jeg tilfredsstillede hende med mine fingre. Hun tog min pik i munden mens jeg stod på toilettet, og suttede den bedre end jeg nogensinde havde oplevet det før.

Herefter red hun mig, mens mine ben hvilede på væggen bag hende, og mine skuldre var boret ind i væggen bag mig. Hun kom hurtigt, og forklarede efterfølgende, at hun ikke havde haft sex i næsten et år på grund af en skilsmisse.

Under indflyvningen lænede hun sig ind over mig for at se bjergudsigten, og jeg gav hende endnu en orgasme ved at gnide hendes klitoris med den ene hånd og nive hendes brstvorter med den anden.

Vi tilbragte herefter en skøn weekend sammen.