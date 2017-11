Naturlige bryster vinder kapløbet mod silikonebryster

Brystimplantater har været et evigt diskussionsemne lige siden den modige mor til seks børn smed sig på operationsbordet i 1962 og fik ændret sine bryster fra en B-skål til en C-skål. Denne kvinde ved navn Jean Lindsey skrev historie sammen med sine læger, da dette var den første operation nogensinde, som gik ud på at ændre størrelsen og formen på en kvindes bryster.

I dag anses det for at være en af de mest populære former for kosmetiske operationer – hvad enten det er på grund af f.eks. manglende selvtillid eller et forsøg på at genskabe kvindekroppen efter et brystkræftforløb, så fik 1.5 millioner kvinder opereret sine bryster større eller mindre i 2010.

Det udæsker selvfølgelig et uundgåeligt dilemma:

Naturlige bryster vs. silikonebryster