Ny forskning: Sjove fyre giver de bedste orgasmer - ifølge kvinderne selv

Har du ingen problemer med at få pigerne til at flække af grin, så har du heller ingen problemer med at sende dem i den syvende himmel, når det kommer til dobbeltsengen. For vinderen af ”Hvem kan give den bedste orgasme”-konkurrencen er nemlig hverken den intellektuelle nørd, den arrogante fitness-fyr eller den blødsødne svagpisser, der bare gerne vil have, at alle er glade. Nope, det er den sjove dude. Kvinder elsker nemlig, når du kan få dem til at le - og det samme gør kvindernes orgasmer.

Det fremgår i et nyt studie, der er udgivet i Socioaffective Neuroscience & Psychology. Her blev 103 single-kvinder bedt om at svare på en lang række spørgsmål omkring deres sexliv, inklusive hvor ofte de fik orgasme, og hvilke typer mænd de blev tiltrukket af, skriver sitet Maxim.

Og resultaterne afslørede, ”hvor ofte kvinderne oplevede at få orgasme som resultat af samleje, og at det var relateret til partnerens indkomst, selvtillid, og hvor attraktiv han var. Orgasmens intensitet blev også forbundet med, hvor tiltrukket kvinderne var af deres partnere.”

Med andre ord: Lækre, selvsikre og rige mænd får kvinderne til at komme mest. For som der står i studiet:

”De kvinder med partnere, som de fandt mere attraktive, havde også tendens til at få mere intense orgasmer."