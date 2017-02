Vi har tidligere skrevet om det danske startup, iPassion, hvor dig og kæresten kan udforske hinandens seksuelle lyster, uden at samtalen bliver akavet. Appen spørger ind til jeres præferencer, fantasier, turn-ons, turn-offs m.m. og gør det til en leg at udveksle frække og endnu ukendte informationer om hinanden.

Nu har app’en haft en løbetid på lidt over et halv år, og de har netop gjort status over, hvordan det står til med danskernes sexfantasier.

Chef og sekretær

Et klassisk scenarie! Den travle chef som arbejder over for at færdiggøre en vigtig rapport, og sekretæren som bliver for at hjælpe med den vigtige deadline – et godt stykke efter midnat! Hvem har ikke hørt dén før?

Ca. 80% af danske mænd og 70% af danske kvinder er med på denne rollespilsleg – og det er let at forstå hvorfor. Den nødvendige påklædning er allerede i tøjskabet, og scenariet er forholdsvist enkelt at forstå og udleve.

Ca. halvdelen af mændene vil være chefen, og ligeledes vil halvdelen af kvinderne være sekretæren, hvilket ikke umiddelbart er overraskende. 1 ud af 5 brugere vil dog gerne være på begge sider af bordet, men hver 10. kvinde vil kun være med, hvis hun må være chefen.