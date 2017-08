Hej M!.

Her kommer en historie om, hvordan en helt almindelig onsdag aften kan udvikle sig til en ret så fræk oplevelse.

Min veninde og jeg boede på et stort kollegium, hvor der tit var fest. En aften sad min veninde og jeg og kedede os, og vi besluttede os for at gå ud og se, om der ikke var en fest et sted. Vi var begge to næsten lige blevet single, og vi trængte til noget fest og ballade og lir. Festen, vi fandt, var bare ikke særlig sjov. Så vi besluttede os for at sparke stemningen lidt i vejret og gav os til at kysse og danse på et bord. Dét satte ellers gang i folk! Flere af fyrene ville gerne op og danse med os, men vi sagde til dem, at det kun var piger, der måtte komme derop. Der kom så en rigtig lækker pige op på bordet, og hun begyndte at danse rigtig frækt med mig og min veninde. Pludselig begyndte hun at tage tøjet af, og min veninde og jeg syntes, det var pænt frækt og sjovt, så vi begyndte også at strippe. Vi blev efterhånden ret tændte af det, og vi aftalte at gå op på mit værelse og fortsætte lidt mere privat. Hende den lækre pige havde en mindst lige så lækker kæreste, som gerne ville med op, og det fik han lov til, hvis han sørgede for drinks. Han ville så gå ud og hente nye forsyninger, og i mellemtiden gik vi tre piger op på mit værelse. Her røg alle vores hæmninger i samme fart som tøjet, og da kæresten kom tilbage med en flaske vodka fra døgnkiosken, lå pigen allerede og slikkede mig på brysterne. Fyren lod vodka være vodka og fik hurtigt sit tøj af. Vi endte i sengen sammen alle fire. Han havde sex med sin kæreste, mens min veninde og jeg lå ved siden af og hyggede os.

Dagen efter havde rygtet om vores lille stunt spredt sig som en løbeild på kollegiet, og sjovt nok blev min veninde og jeg hurtigt et meget populært indslag til alle kollegiets fester derefter.

Maria, København