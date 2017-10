Uartig shoppetur

En af de der varme sommerdage i juli var jeg i byen med min kæreste og shoppe. Vi havde kælet lidt i prøverummene, og på vej hjem i bussen blev det til intenst kysseri. Jeg nussede ham uden på bukserne og kunne mærke, at han var godt tændt. Eftersom han længe havde snakket om offentlig sex, så jeg det som en fræk mulighed. Jeg åbnede hans bukser, så jeg kunne komme til med hånden. Han kiggede overrasket på mig, men lod mig gøre det. Det startede uskyldigt med et handjob, men udviklede sig til et diskret blowjob. Han elskede det og kæmpede for, at de andre passagerer ikke skulle høre, hvad der foregik. Hans øjne lyste af liderlighed, og da jeg trak ham ud af bussen et stop før, vi egentlig skulle af, var han helt med. Da vi kom forbi en øde skolegård, kiggede jeg frækt på ham og hev ham med ind i gården. Jeg smed mine jeans og stillede mig på alle fire på en bænk, så han kunne tage mig bagfra. Det var fantastisk sex, og han snakker stadig om det blowjob, han fik i bussen, så jeg satser på snart at gentage succesen!

Maria, Nyborg