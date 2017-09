Min kærestes dirty skattejagt

En søndag morgen vågnede jeg sent ved, at min kæreste rumsterede rundt i lejligheden. Jeg kunne se, at han lige havde været i bad og gik nøgen rundt og baksede med nogle ting, så jeg stod også op og tog et langt bad. Da jeg kom ud af badeværelset, så jeg, at der på sengen lå et brev til mig. Det var selvfølgelig fra min kæreste, og han havde skrevet, at jeg var så lækker og skøn, at han havde lyst til at forkæle mig med en lille skattejagt. Først skulle jeg gå ud i køkkenet, og her stod han så klar til at made mig med jordbær og flødeskum. Han sagde ingenting, men kiggede intenst på mig, mens han puttede sine fingre med ind i min mund, når han gav mig jordbær. Herefter satte han mig op på køkkenbordet og sprøjtede forsigtigt flødeskum på mine brystvorter, som han slikkede og suttede på... længe!

Bagefter kom han flødeskum mellem mine ben og slikkede mig grundigt og længe, til jeg kom. Efter en lille pustepause bad han mig gå ind i stuen og hygge mig med den gave, der lå i sofaen. På sofaen lå et lille, spritnyt massageapparat. Jeg ville ikke virke sippet, så jeg lagde mig på sofaen og tog apparatet i brug. Min kæreste var fulgt efter mig, og han satte sig på hug ved siden af sofaen og kyssede min mund og mine bryster imens, men lod mig ellers lege i fred.

Efter min anden orgasme havde jeg bare lyst til at mærke min kærestes pik langt oppe i mig, og heldigvis bad han mig gå ind i soveværelset og lægge mig på alle fire på sengen. Her trængte han hurtigt og hårdt ind i mig. Det var helt fantastisk, og vi dyrkede sex så længe, at det må have varet flere timer! Nu står jeg i gæld til min kæreste - selvom han selvfølgelig også fik lidt fornøjelse ud af det selv! Men han siger, at han glæder sig til, at jeg betaler ham tilbage...

- Louise, Rønne