Bustet i poolen

Min kæreste og jeg var på ferie i Toscana for at fejre vores et-års-dag. Det var ret varmt, så hotellets pool blev flittigt benyttet. Både min kæreste og jeg havde længe haft en fælles fantasi om at have sex i en pool i fuld offentlighed, så et par dage inde i ferien tog vi mod til os og gjorde noget ved det. Vi gik ned til poolen ved middagstid, hvor de andre gæster var smuttet op for at spise frokost. Først kyssede vi bare og fjollede lidt rundt, men pludselig havde min kæreste revet mine trusser til side og begyndte at give mig finger. Jeg hev hans surfershorts langt nok ned til, at jeg kunne svømme ned under vandet og give ham et blowjob. Situationen gjorde os ret ophidsede, og der gik ikke lang tid, før han nærmest kastede mig op af kanten af poolen og begyndte at kneppe mig under vandet.

Det var sindssygt frækt, men så hørte jeg pludselig min kæreste sige: "Fuuck, der kommer nogen!" Han nåede lige at trække sig ud og svømme lidt væk, inden et svensk par kom gående lige ved siden af os. Vi smilede begge uskyldigt til dem og listede op til vores lejlighed i et svagt håb om, at de ikke havde set, hvad vi lavede. Men sent samme aften gik vi begge ned til poolen igen for at afslutte det, vi blev afbrudt i tidligere...

Laila, Odense