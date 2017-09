Jeg har en madklub med en af mine gode veninder og min bedste drengeven hver tirsdag, hvor vi mødes og spiser god mad og drikker dyr rødvin. Det har været en tradition siden folkeskolen, og vi har det altid superhyggeligt sammen og kan snakke om alt. For tiden er min veninde og jeg single, men min ven har en kæreste, som han bor sammen med.

For et par måneder siden holdt vi madklub hos mig, og så fortalte min ven, at han var SÅ træt af, at hans kæreste ikke kunne overtales til at prøve en trekant. Min veninde og jeg forklarede ham, at vi altså sagtens kunne forstå hans kæreste, fordi det er svært, når der er kærestefølelser involveret, men personligt ville vi klart begge prøve en trekant, inden vi blev 30. Min ven grinede og sagde for sjov, at så kunne vi tre jo passende gøre det sammen. Timerne gik, og den kommentar blev ligesom bare hængende i luften.

Snakken gik nu udelukkende på sex, og det var ret nemt at være ærlig om stillinger og orgasmer, når det var to venner, man talte med. Til sidst rejste min ven sig og sagde, at vi nu havde fået gjort ham så pisseliderlig, og om vi ikke skulle få det overstået. Det føltes bare så oplagt og naturligt, så vi fulgtes ind i soveværelset og tog tøjet af og begyndte at røre ved hinanden alle tre. Min ven var selvfølgelig helt oppe at køre, da han så os to tøser sutte pik på ham sammen, og han fik lov at kneppe os begge. Og eftersom vi jo lige havde snakket detaljeret igennem, hvordan vi godt kunne lide det, blev det faktisk utrolig god sex for os alle tre.

Bagefter blev vi enige om, at det her var vores lille hemmelighed. Men vi mødes stadig hver tirsdag, og sandheden er, at det siden er blevet til flere fucking frække aftener med madklubben.

Mette, København