SEX I SKILIFTEN

Jeg har lige været på skiferie med mit studie, og eftersom der ikke var skidemeget sne på pisterne, endte det med, at vi drak os stive og gik i byen i stedet for. Heldigvis var der et par virkelig søde guider med til at underholde os, og det viste sig snart, at den ene skulle underholde mig i særdeleshed! Allerede den anden aften vi var dernede, begyndte vi nemlig at kysse...

Den næste dag kyssede vi så lidt mere, og på fjerdedagen stod vi på ski sammen hele dagen - og kyssede endnu mere. Så da det blev aften, var jeg ved at være klar på mere end blot at kysse! Det fortalte jeg ham så, da vi mødtes i byen efter maden, hvorefter han sagde at han havde tænkt det samme og lagt planer for os.

Da klokken var kvart i ti, hev han pludselig mig med af sted, og til min overraskelse endte vi ovre ved kabineliften, som var åben til kl. 22.00 pga. en oplyst aftenpiste. Tilsyneladende kendte han nogle af folkene, og de smilede vist også ekstra bredt, da vi smuttede ind som de eneste på den sidste tur.

Vi grinede begge på vej op ad bjerget og begyndte snart at kysse helt vildt. Så fandt hans hænder vej op under min jakke og trøje, og snart også ned i mine bukser, hvor han hurtigt fik varmet sine kolde fingre! Mine gik også på opdagelse, og til trods for kulden havde han mega jern på. Uden at sige et ord til hinanden, hev vi vores bukser ned om benene, rullede et kondom på ham, og så tog han mig lige dér i kabinen! Jeg stod foroverbøjet og holdt fast i en jernstang - som godt nok var så kold, at jeg var nødt til at tage mine luffer på igen. Ellers tænkte vi ikke synderlig meget over kulden, og det er først efterfølgende, jeg har tænkt over, hvor imponerende det egentlig var, at han kunne holde den oppe i så kolde temperaturer! Det bliver spændende til næste vinter - dér har vi nemlig aftalt at tage en tur mere...

Astrid, Kolding