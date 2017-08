Jeg havde en meget overraskende oplevelse på jobbet her for nylig. Jeg arbejder som makeup-artist, og en dag, hvor vi skulle lave nogle billeder for en lingeri-kunde, mødte jeg så denne her fantastiske model. Jeg havde set hende i andre kampagner og kunne godt huske, at hun havde en helt usædvanlig smuk krop.

Jeg gik i gang med at lægge makeup og sætte hendes hår, og imens sludrede vi om løst og fast, som man nu plejer. Det var først, da jeg skulle smøre hende ind i babyolie (det giver et godt shine på billeder), at hun ligesom begyndte at opføre sig lidt anderledes! Hun sagde "uhmm" og fortalte, at hun var øm efter træning. Jeg lod som ingenting og smurte videre, men det var som om, at stemningen imellem os ændrede sig derfra. Resten af dagen syntes jeg, hun flirtede lidt med mig, og jeg fandt min indre biseksualitet frem og legede med.

Da jobbet var overstået, tog vi begge med fotografen og hans assistent ud at spise. Vi fik også noget vin, og pludselig kunne jeg mærke hendes hånd på mit lår under bordet. Så hviskede hun til mig, om jeg ville med hende hjem bagefter, og en halv time senere sad vi i en taxa på vej hjem til hende! Her fandt hun en flaske af sin egen babyolie frem og spurgte, om ikke jeg ville fortsætte, hvor jeg slap... Med sommerfugle i maven så jeg på, mens hun klædte sig af foran mig og lagde sig ned på maven på sengen. Med dirrende hænder gik jeg i gang med at smøre hende ind, og efterhånden som jeg nåede ned over hendes ryg og lænd, begyndte hun at sukke. Jeg fortsatte ned over hendes perfekte balder og lår og lod indimellem mine hænder glide helt ind og op langs hendes inderlår. Hun begyndte at stønne svagt, og jeg lod et par fingre glide helt op mellem hendes lår... Det endte med, at vi havde sex i næsten fire timer, og det er klart noget af det bedste sex, jeg nogensinde har haft!

Luisa, København