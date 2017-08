Min kæreste og jeg var i Rom i sommerferien. Da ferien var ved sin ende, og vi sad i toget på vej mod lufthavnen, fik jeg lyst til at give min kæreste en fræk afslutning på ferien. Vi sad delvist isoleret i en kupé med gennemsigtige glasvægge. Den eneste i nærheden var en dame i kupéen bag os, som sad med ryggen til. Jeg sikrede mig, at der ikke var nogen, der lurede, og lænede mig frem mod min kæreste for lige så langsomt at begynde at massere ham i skridtet. Jeg kunne mærke, hvordan den voksede og hurtigt blev stiv. Jeg blev ved med at pirre ham, indtil han ikke kunne mere, og jeg blev nødt til at rive bukserne af ham og begyndte at give ham et blowjob. Vi stillede en kuffert foran os, som nogenlunde dækkede, men undervejs under akten blev vi alligevel forstyrret af en mand, som gik forbi kupéen. Han vendte hovedet, men jeg nåede lige at hive min kærestes t-shirt ned, så den skjulte det meste. Jeg ved ikke, om manden fattede mistanke, men jeg er alligevel taknemlig for, at jeg aldrig kommer til at se ham igen. Da kysten igen var klar, fortsatte jeg og stoppede ikke, før min kæreste kom. Det var en virkelig pirrende afslutning på ferien, og først da vi kom hjem, kom vi i tanke om, at de romerske toge højst sandsynligt er videoovervågede, som de danske S-toge er...

Stine, Helsinge