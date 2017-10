Dobbelt op!

Min kæreste og jeg fejrede Sankt Hans med min kærestes familie. Vejret var lunt, og stemningen var høj. Min kæreste blev ved med at hente øl, og jeg blev mere og mere bedugget. Pludselig begyndte min kæreste at hviske frække ting i øret på mig, og da han samtidig listede hånden op under kjolen på mig, var jeg ved at gå til af liderlighed. Så vi blev enige om at gå en tur ind i skoven, så vi kunne nyde hinanden i fred. Vi havde ikke bevæget os særlig langt, før vi kunne høre en lav klynken. Vi standsede, og pludselig hev min kæreste i min arm og pegede. Vi var åbenbart ikke de eneste, som var blevet kåde under bålfesten, for 50 meter fra os var en ung fyr godt i gang med at tage en pige op ad et træ! Det var første gang, jeg var vidne til andres sex-eventyr, og det havde en overraskende effekt på mig! Jeg blev så liderlig, at jeg straks begyndte at kysse min kæreste lidenskabeligt, mens mine hænder knappede hans bukser op. Min kæreste fik hurtigt hevet mine trusser af og løftet op i kjolen. Jeg kunne ikke undgå at stønne højt, da han endelig trængte op i mig, og så var vi pludselig ikke så usynlige længere. Parret kiggede nysgerrigt over mod os, men min liderlighed gjorde mig helt ligeglad. Så der stod jeg og blev taget af min kæreste, mens jeg havde øjenkontakt med parret overfor. I stedet for at gå smilede de bare til os, skiftede stilling og kom lidt nærmere, så vi nu lå over for hinanden og havde frit udsyn til hinandens sex-akt. Jeg har aldrig nogensinde i mit liv prøvet noget frækkere! Der lå vi to piger med numsen i vejret, mens vores fyre tog os bagfra... Da højdepunktet var nået, og det var overstået, var situationen selvfølgelig en smule akavet, men fyren overfor smilede bare til os, sagde: "Tak for sex", og så var de væk. Jeg kan stadig blive helt varm af at tænke på den dag...

Helena, Skælskør