Jeg er vild med sex på offentlige steder, men underligt nok er min kæreste ret svær at lokke. Men så må jeg jo bare gøre mig ekstra umage med at overtale ham, når jeg får lyst til fræk sex, mens vi er ude.

En weekend havde vi været i Jylland og besøge hans familie, og søndag eftermiddag skulle vi med tog tilbage til København. Jeg var godt tændt efter en sexfri weekend hos svigerne, så jeg havde rigtig forberedt mig til rejsen. Normalt er jeg ikke helt glatbarberet, men i dagens anledning havde jeg fjernet alt og iført mig en ultrakort nederdel. Min kæreste og jeg sad over for hinanden i toget, og på et tidspunkt sendte jeg ham en sms om, at der var en lille overraskelse til ham, hvis han kiggede ned. Da han havde læst sms'en, sad jeg med letspredte ben, så han netop kunne se, at jeg var glatbarberet. Han skrev hurtigt tilbage, at han var overbevist, og om jeg ville med ud på toilettet? Men jeg drillede ham og skrev, at det ville jeg ikke, og han måtte heller ikke gå derud alene.

I lang tid sad vi bare der over for hinanden og sendte frække blikke, mens de andre i toget intet opdagede. På et tidspunkt listede jeg endda en hurtig hånd ned og lod en finger glide gennem revnen, mens min kæreste kiggede på. Jeg kunne se, at han var ved at sprænges, og da vi nåede Storebæltstunnellen, rejste jeg mig endelig og gik ud mod toilettet, mens min kæreste fulgte efter. Der var selvfølgelig optaget, så vi stod et par minutter ude i gangen foran toilettet, hvor min kæreste også lige fik lov at mærke mit nu glatbarberede skridt. Ude på toilettet hev min kæreste op i min nederdel og tog mig hårdt op ad håndvasken. Det bumlede meget og var hurtigt overstået, så selve sexen var ikke fantastisk, men forspillet var det til dato frækkeste, jeg har prøvet.

Line, København