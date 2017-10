Lummer leg på fodboldbanen

Det var fredag, og vi skulle spise middag hos mine forældre. Hele dagen havde min kæreste og jeg sendt hinanden frække beskeder, og ingen af os var i tvivl om, at der var lagt op til en fræk aften. Heller ikke under middagen kunne vi holde os fra hinanden, og det gik ikke stille for sig under bordet. Pirrende, da mine forældre sad overfor og for alt i verden ikke måtte opdage noget. Så snart vi havde muligheden, takkede vi for en hyggelig aften og sprang ud i bilen. Vi nåede ikke mange meter ud af indkørslen, før ingen af os kunne holde os tilbage. Jeg fik hurtigt knappet min kærestes bukser op, mens han kørte, og jeg knappede også min trøje op, så der var frit udsyn til herlighederne. Jeg tog hans pik i munden, og lod min tunge pirre hans pik de næste 15-20 km. Da vi begge var mere end tændte, svingede min kæreste bilen ind midt på en stor fodboldbane. Her kastede han mig op på kølerhjelmen, hvor han lod sine fingre trænge langsomt op mig. Jeg kunne ikke vente mere og tiggede ham om at tage mig hårdt op ad bilen under stjernerne. Det gjorde han så, til han hårdt og dunkende kom op i mig. Behøver jeg at sige, at det er det frækkeste, jeg har oplevet, og at jeg helt klart er frisk på en ny omgang?

Anja, Ribe