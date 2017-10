Heldig kæreste

En dag, min kæreste var på vej hjem fra læsegruppe, og jeg havde haft lidt af en ensom dovendag, lagde jeg en lille plan. Jeg havde nogle uger forinden købt nyt undertøj med hofteholder og det hele (men selvfølgelig uden trusser) og gemt det til 'en særlig anledning'. Jeg besluttede, at vores helt almindelige lørdag eftermiddag var særlig nok. Jeg gik i bad, smurte mig ind i kropsolie med rosenduft og smuttede i det nye undertøj. Så fjernede jeg alt tøjet fra knagerækken i entréen, fandt tre silketørklæder og nogle isterninger frem, samt satte vand over til en kop te.

Da jeg kunne høre ham komme op ad trapperne, stillede jeg mig klar i døren med det ene tørklæde. Inden han nåede at sige noget, kyssede jeg ham intenst, mens jeg bandt ham for øjnene med det første tørklæde. Han havde jo lige nået at se et glimt af undertøjet og glimtet i mine øjne, så jeg tror godt, han kunne regne ud, hvad der ventede. Jeg guidede ham helt ind og lukkede døren og tog uden at sige et ord taske og overtøj af ham, tog hans ene hånd og lod ham lige mærke, hvor våd jeg var, inden jeg bandt hans arme til knagerækken. Jeg kyssede ham over hele kroppen og ned mod bukserne. Da jeg kom så langt, åbnede jeg hans bukser og drillede med kys, slik, sut, isterninger og varm te, lige indtil han næsten kom. Så tog jeg bindet af hans øjne og lod ham komme i min mund, mens han kiggede på. Superfrækt for os begge to! Jeg gjorde mig i stand, og da jeg kom tilbage fra badeværelset, blev jeg revet rundt til den helt store, tiltrængte orgasme, og resten af aftenen brugte vi bare på at være nøgne, forkæle hinanden og elske de mærkeligste steder i lejligheden. Jeg kan kun anbefale at forkæle sin kæreste lidt ekstra af og til - det er jo også til ens egen fordel, og så var han lidt ekstra opfindsom, næste gang han ville overraske mig.

Karen, København