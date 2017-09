Drømme-date med pinlig afslutning

Jeg havde længe været vild med den lækreste fyr i byen. Jeg havde aldrig prøvet på at score ham (troede ikke, jeg havde en chance), men en dag skulle jeg så i biffen med min veninde, hendes kæreste og kærestens bedste ven, som åbenbart var ham den lækre fyr. Min veninde vidste, jeg var lun på ham, så hun fik sat ham ved siden af mig. Jeg ku' slet ikke koncentrere mig om filmen - sad hele tiden og kiggede ud af øjenkrogen for at holde øje med, om han så på mig. Det gjorde han ikke. Men da filmen var næsten slut, mærkede jeg en hånd på mit lår. Jeg havde med vilje taget en ultrakort nederdel på og et par g-strengstrusser. Jeg lagde selvfølgelig også min hånd på hans ben. Jeg følte mig så lykkelig. Han puttede lige så stille sin hånd op under nederdelen på mig, trak mine trusser til side og gav mig langsomt finger. Det krævede lidt selvbeherskelse ikke at stønne...

Filmen sluttede, og han spurgte, om vi skulle gøre det færdigt hjemme ved ham. Jeg nikkede bare genert. Min veninde og hendes kæreste tog hjem. Jeg tog med ham hjem. Vi kom ind i hans soveværelse. Han begyndte langsomt at kysse mig, førte igen sin hånd op under nederdelen og tog min g-streng af. Han tog også min top og bh af, så jeg kun stod i nederdel. Jeg tog hans bluse af. Han havde sådan en lækker, veltrænet krop. Fik også hurtigt taget bukserne af ham. Han lagde mig ned på sengen, så jeg stod på alle fire. Han trængte sig op i mig. Vi havde en hed nat, hvor jeg fik flere orgasmer. Da vi vågnede om morgenen, vendte han mig om, så vi lå i ske, og trængte ind i mig bagfra. Han kneppede mig utrolig hårdt, mens han nussede mine bryster. Jeg stønnede ret højt. Pludselig gik døren op, og hans mor spurgte, hvad der foregik? Da hun fik øje på os, sagde hun noget med 'undskyld', og at hun ikke vidste, at han havde gæster. Jeg fik et stort chok, fordi jeg troede ikke, at han boede hjemme. Jeg var meget flov, da jeg gik, men også en oplevelse rigere...

- Anita, Aalborg